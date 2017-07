Wegwerkzaamheden A58 stilgelegd na file

Rijkswaterstaat is gestopt met de werkzaamheden op de A58 bij Goes. Aanleiding is de file die is ontstaan op de snelweg in de richting van Vlissingen. Op het hoogtepunt stond het verkeer vast over zo'n acht kilometer.

Ook het verkeer dat voor de Vlaketunnel via de Oude Rijksweg de file probeerde te vermijden, stond over enkele kilometers vast. Ook wachten op de omleidingsroute (foto: Omroep Zeeland)