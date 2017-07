Interim-burgemeester Goes: 'Polman heeft goed gehandeld'

Alhoewel Klitsie die discussie snapt - "een gemeente die bestuurlijk z'n mannetje staat, voert zo'n discussie" - vindt hij de keuze van Polman voor een waarnemer logisch. "Voor een nieuwkomer kan het een lastige periode zijn, dan kan je beter iemand neerzetten die de regels van het spel kent en ervaring heeft, om de gemeente vlot door zo'n proces te loodsen."

Herman Klitsie (68) werd gisteren tot waarnemend burgemeester in Goes benoemd. (foto: Herman Klitsie)

Andere gemeenteraad

Daarnaast wijst Klitsie op de gemeenteraad, die er na de verkiezingen in 2018 heel anders uit kan zien. "Als je voor de verkiezingen - in de verhouding zoals die nu is - een burgemeester gaat zoeken, dan zou daar een ander profiel uit kunnen komen dan na de verkiezingen, als de raad qua samenstelling veranderd is", zie hij dinsdagochtend in de radio-uitzending van Omroep Zeeland:

8 september 2017

Han Polman benoemde Herman Klitsie (68) gisteren tot waarnemend burgemeester in Goes. Klitsie begint op 8 september, de dag dat de huidige burgemeester, René Verhulst, vertrekt naar de gemeente Ede. Pas in maart 2018 - nadat de nieuwe raad geïnstalleerd is - zal de procedure om een nieuwe vaste burgemeester te benoemen beginnen. Het is nog niet bekend wanneer Herman Klitsie wordt beëdigd.

Een waarnemend burgemeester moet ervoor zorgen dat de gemeente op vlieghoogte blijft. " Herman Klitsie

Volgens Klitsie moet hij als waarnemend burgemeester er vooral voor zorgen dat alles door blijft gaan. "Dat het bestuurlijke proces gewoon op een goede manier z'n voortgang kan blijven houden", vertelt Klitsie. "Dat de gemeente op vlieghoogte blijft, zodat wanneer de nieuwe, échte, burgemeester aantreedt, de zaken gewoon één op één kunnen worden opgepakt en doorgezet."

