'Vreselijk, je stapt op de fiets en komt niet meer thuis'

Beide mannen reageren op het nieuws van de twee wielrenners die vlak na elkaar om het leven kwamen door een ongeluk. Ze pleiten voor meer tolerantie op de weg. Zowel bij fietsers als bij automobilisten.

Vreselijk

Tolhoek: "Het is zo vreselijk. Je stapt op de fiets voor een rondje en je komt niet meer thuis." Bogaert: "Ik heb er geen woorden voor. Daar wil ik het eigenlijk bij laten."

Drukker

Speculeren over de twee recente ongevallen willen ze niet, wel een algemeen beeld schetsen van wat ze onderweg tegenkomen. Zowel Tolhoek als Bogaert zien dat het drukker wordt op de weg. Zowel met gewone fietsers als toerfietsers. Bogaert: "Het is natuurlijk mooi al dat sporten en bewegen, ook van ouderen, maar daardoor zie je gewoon dat het drukker wordt."

Het risico op ongelukken neemt toe." Eddie Bogaert

Geen tolerantie

Daarnaast houden verkeersdeelnemers soms weinig rekening met elkaar, zeggen ze. Tegemoetkomende fietsers die niet uitwijken, auto's die niet aan de kant gaan. "Het zit aan beide kanten. Aan de ene kant groepen toerfietsers die elkaar 'meten' en niet willen wijken. Aan de andere kant auto's die niet de berm in sturen", aldus Bogaert. Tolhoek: "Het is vaak, zij, die wielrenners, verzieken het. Maar automobilisten en gewone fietsers weten soms ook van geen wijken."

Een voorbeeld: terwijl de cameraploeg op de Zeedijk bij de Zeelandbrug beide mannen staat te interviewen over dit onderwerp, komen er twee wat oudere fietsers met een hond achterop in het mandje voorbij. "Blijf maar gewoon staan hoor, in het midden," werd de mannen en cameraploeg toegesnauwd.

Eddie Bogaert uit 's-Gravenpolder (foto: Omroep Zeeland)

Tolhoek en Bogaert pleiten allebei voor meer tolerantie op de weg. Maar hoe je dat voor elkaar krijgt, is makkelijker gezegd dan gedaan, geven ze toe.

Begeleiding

Bogaert gaat nog een stapje verder. "Ik denk dat we serieus moeten gaan kijken naar maatregelen. In ieder geval voor de groepen toerfietsers. Kijk naar België. Daar fietsen ze onder begeleiding op de rijbaan. Ik denk dat we hier niet langer van weg kunnen blijven kijken. "

