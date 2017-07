Provincie neemt maatregelen tegen brugspringers

De draaibrug in Oost-Souburg is op warme dagen een geliefde plek om in het Kanaal door Walcheren te springen. (foto: Ria Brasser)

De Souburgse draaibrug staat op een betonnen voet waar jongeren op klimmen om vanaf te springen. Als de brug draait en je springt te laat, kan je klem komen te zitten en dat overleef je niet. "Het gebeurt soms ook dat er binnenvaartschepen of zeiljachten aankomen en jongeren net voor de boot in het water springen", zegt Van der Maas.

Wachten tot er iets gebeurt

"Dat loopt gelukkig goed af, want het is al jaren geleden dat er een ernstig ongeluk is geweest", gaat Van der Maas verder. "Maar de medewerkers van onze nautische centrale raken daar toch erg onzeker door, het is een beetje wachten tot er iets gebeurt." En dus neemt de provincie nu maatregelen.

"Het gaat om jongeren, dus hebben we gezegd: laten we ze positief benaderen", aldus Van der Maas. De provincie denkt aan posters, flyers en waarschuwingsborden, maar kiest ook voor een meer directere aanpak.

"Mensen die bij de provincie werken, zorgen dat ze op warme dagen bij de brug in de buurt zijn, spreken de jongeren aan en wijzen ze op alternatieven", zegt Van der Maas. "Ze willen zwemmen, dat kan en mag ook, maar doe het dan op een andere plek." Ook wil de provincie jongeren bereiken via de hoogste groepen van de basisschool.

Mosquito

Mochten die 'positieve' maatregelen niet helpen, dan overweegt de provincie zwaardere middelen in te zetten. "Op andere plekken in Nederland wordt gebruik gemaakt van een mosquito", vertelt Van der Maas. Een mosquito is een apparaatje dat hoge tonen uitzendt met een frequentie die alleen jongeren tot ongeveer 25 jaar kunnen horen. Maar dat vind ik een negatieve maatregel, iets wat je pas in het uiterste geval moet doen."