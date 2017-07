Drie Fransen bij Heinkenszand opgepakt na achtervolging

In Heinkenszand zijn gistermiddag drie mannen uit Frankrijk opgepakt vanwege een inbraak. Een omstander had rond 15.00 uur gezien hoe in Lewedorp een auto wegreed na een woninginbraak. Volgens de politie was de voordeur opengebroken.

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politie) De politie zocht na de melding de omgeving af en zag de auto over de Nieuwe Rijksweg (N664) rijden. Toen de bestuurder van de auto de politie zag, ging hij er vandoor, zegt de politie. Verscheurde autoband Daarop zetten agenten de achtervolging in, maar het lukte niet om de drie bij te houden. Op een rotonde van de Noordzakweg bij Heinkenszand vond de politie vervolgens een verscheurde autoband. Vervolgens heeft de politie daarom de omgeving afgezocht, en vond de auto niet veel verder op de Schouwersweg. De drie Fransen zitten nog vast voor verhoor. Het is niet duidelijk of de drie iets hebben meegenomen uit de woning.