Lucky Loser Kerkhove uitgeschakeld in Boekarest

Lesley Kerkhove is in de eerste ronde van het tennistoernooi in Boekarest uitgeschakeld. Ze verloor in Roemenië van de als achtste geplaatste Tatjana Maria (29) uit Duitsland in twee sets: 6-1, 6-2.

Lesley Kerkhove wint in Kuala Lumpur voor het eerst een WTA wedstrijd (foto: Omroep Zeeland) Kerkhove (25), afkomstig uit Zierikzee, was niet rechtstreeks geplaatst voor het toernooi, maar wist als lucky loser toch een plek te bemachtigen. Beide tennissters hadden op een WTA Tour niet eerder tegen elkaar gespeeld. Maria is de nummer 67 van de wereldranglijst, Kerkhove staat op de 193e plek.