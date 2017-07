Doorrijder bij dodelijk wielerongeluk Hulst meldt zich bij politie

Dodelijk ongeval met wielrenner bij Hulst (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 10.45 uur op de Zandstraat in Hulst. Volgens de politie is de Belgische wielrenner mogelijk onwel geworden vlak voor hij in aanraking kwam met de auto. De automobilist was na het ongeluk doorgereden.

Grijze Opel

De politie riep vlak na het dodelijke ongeluk de bestuurder op, om zich te melden. Het zou gaan om de bestuurder van een grijze Opel. Eén van de buitenspiegels van de auto was blijven liggen op de plaats van het ongeluk.

