​Angst dat schepen havens links laten liggen vanwege Thermphos

Thermphos in Vlissingen-Oost, gezien vanaf Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Samsom is door het kabinet aangesteld om te onderzoeken wat de beste oplossing is voor Thermphos. De fabriek is zwaar vervuild met fosfor en radioactief metaal en de kosten voor de sanering kunnen oplopen tot 170 miljoen euro. De provincie vindt dat Zeeland Seaports daarvan het grootste deel moet betalen.

'Eerder naar andere havens'

Maar volgens Portiz zou dat slecht uitpakken voor de havens van Terneuzen en Vlissingen. Die kosten moeten worden doorberekend aan klanten, door bijvoorbeeld de havengelden te verhogen. De logistieke en industriële bedrijven in de Zeeuwse havens zijn spelers in een wereldwijde markt met kleine winstmarges. Als de tarieven in Zeeland stijgen, zullen rederijen hun schepen eerder naar andere havens sturen, schrijft Portiz in de brief aan Samsom. Dat zou een knauw geven aan de concurrentiepositie van Zeeland.

Ook waarschuwt Portis ervoor dat de saneringskosten van Thermphos een breekpunt vormen bij de fusiegesprekken met Gent. Die fusie is belangrijk omdat de Zeeuwse havens en die van Gent dan in de top tien van grootste havens in Europa zou gaan horen.

Maatschappelijk probleem

Portiz stelt in de brief aan Samsom dat de sanering van Thermphos een maatschappelijk probleem is. Daarom moeten overheden wat Portis betreft hun verantwoordelijkheid nemen. De belangenvertegenwoordiger van de Zeeuwse havenbedrijven vindt dat de provincie en de Rijksoverheid het grootste deel van de kosten betalen.

Diederik Samsom presenteert eind september zijn bevindingen. Gisteren was hij in Middelburg om over Thermphos te praten met de aandeelhouders van Zeeland Seaports: de provincie, Terneuzen, Vlissingen en Borsele.

