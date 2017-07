'Vijf procent van de toerfietsers verpest het voor de rest'

Wielrenners zouden asociaal zijn, bochten afsnijden en geen rekening houden met de rest van het verkeer. Automobilisten zouden een waas voor de ogen krijgen als er een groepje wielrenners over de weg fietst. Dat is zo'n beetje de teneur op Facebook en andere social media-kanalen.

Volgens Bennie van Goethem van Tourclub Hulst ligt het genuanceerder. "Natuurlijk heb je er wielrenners bij die zich nergens iets van aantrekken", vertelt hij. "Die rijden midden over de rotonde in plaats van over het fietspad of geven geen voorrang. Maar dat is naar mijn schatting maar vijf procent van de toerrijders. De rest houdt zich netjes aan de regels.

Helaas zijn degenen die de fout ingaan wel de blikvangers" Bennie van Goethem - Tourclub Hulst

Automobilisten

Niet alleen de fietsers zijn schuldig aan de ongelukken vindt Van Goethem. Ook de automobilisten doen een duit in het zakje. "Sommige automobilisten hebben een hekel aan alles wat een helm draagt. Zodra ze een groep fietsers tegenkomen sturen ze naar het midden van de weg. Alsof ze je de kant in willen rijden. Maar gelukkig zijn er ook veel die plaats maken of zelfs even stoppen om je door te laten."

Fietsen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Wielrennen populairder dan ooit

Van Goethem is al 15 jaar secretaris van TC Hulst. De afgelopen jaren zag hij het ledenaantal verdubbelen van 100 naar 200 leden. "Dat is denk ik wel één van de redenen waarom er de laatste tijd zoveel ongelukken gebeuren. Wielrennen is enorm populair geworden."

Kleine groepen

De toenemende populariteit kent ook mindere kanten. Zeker als mensen op latere leeftijd beginnen met wielrennen. "Niet iedereen kan even goed sturen", weet Van Goethem. Daarom is het volgens hem slimmer om met kleinere groepen op pad te gaan. "We hebben onze club opgesplitst in zes groepen van zo'n 20 man. Dat is veiliger en de rest van het verkeer heeft minder last van je."

Kleinere groepen dus, maar ook meer begrip voor elkaar zou een oplossing kunnen zijn voor de ongelukken tussen fietsers en auto's. "Dat denk ik wel ja", aldus Van Goethem. "Als we een beetje meer rekening met elkaar houden op de weg dan wordt het een stuk veiliger."

