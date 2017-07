'Stel je voor, dat je niet met de juf van je kind kunt praten'

Fatima werkte eerst als vrijwillige tolk voor Stichting Droom, maar die ging begin dit jaar failliet. Ze besloot niet met het werk te stoppen, maar zelf een nieuwe stichting op te richten. Dat is veel extra werk, maar dat neemt Fatima er graag bij. Ze weet zelf hoe machteloos je je voelt, als je je niet verstaanbaar kunt maken.

De blijdschap op de gezichten, als zij begrijpen wat er wordt gezegd... Dat maakt mij gelukkig." Fatima Iri, Stichting Let's talk

De vrijwillige tolken helpen bij gesprekken op school, met de woningbouwvereniging of bij de gemeente. Soms grijpen de verhalen van vluchtelingen Fatima aan. Als het gaat om kinderen bijvoorbeeld, die gruwelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt. "Dan moet ik soms even op adem komen. En dan kan ik weer vertalen."

Fatima Iri, vrijwillige tolk Stichting Let's Talk (foto: Omroep Zeeland)

De stichting werkt voornamelijk in het Vlissingse Middengebied, maar ook in de rest van de provincie. Fatima's team telt nu zeven mensen. Ze zijn geen beëdigd tolk of vertaler maar hebben één ding gemeen: ze hebben Nederlands moeten leren en weten hoe lastig nieuwkomers het kunnen hebben.

Let's Talk vraagt per gesprek een kleine vergoeding voor het tolken en reiskosten. Omdat de tolken niet beëdigd zijn, tolken zij niet bij officiële gesprekken, zoals bij de immigratiedienst IND of bij gerechtelijke procedures.

Lees ook: