'Coldcase-kalender' in cellen van Torentijd

Torentijd is als tweede in de rij van penitentiaire inrichtingen aan de beurt om de coldcase-kalenders onder de gevangenen te verspreiden, zegt Ernst Hooijer. Hij is hoofd beveiliging van Torentijd. "Er is eerst een proef geweest in een vijftal inrichtingen. Nu zijn wij aan de beurt."

Hooijer hoopt dat de coldcase-kalender de gevangenen in ieder geval aan het denken zet. "Persoonlijk vind ik het een goede zaak. Iemand die een misdaad heeft gepleegd moet veroordeeld worden. Daarnaast is mensen leed aangedaan. Nabestaanden zijn daar ook het slachtoffer van en die liggen daar soms nog dagelijks van wakker."

Niet iedere gevangene zal een tip hebben of een tip willen doorgeven. "Daar moet ik even goed over nadenken," zegt een gevangene. "Als ik iets zou weten over een misdaad waar een vriend bij trokken is, weet ik niet of ik de tip door zou geven. Je verlinkt je maat niet, hé. Maar als het over een zaak gaat waarbij ik niemand ken... ik weet het niet."

Eén zaak

"Ik verwacht ook niet dat alle gevangenen die iets weten ineens aan de bel zullen trekken", zegt Hooijer. "Maar het zou al geslaagd zijn als iemand zijn of haar mond open zou doen en er in ieder geval één zaak zou worden opgelost."

Gevangenen kunnen tips doorgeven op verschillende manieren. Ze kunnen de anonieme tiplijn bellen, de lijn meld misdaad anoniem, e-mailen of via de gevangenis zelf.