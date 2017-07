Middelburgse kleurenfoto's van hoffotograaf Hitler opgedoken

De foto's werden ontdekt door Paul Voskamp. Hij was in Berlijn en kwam daar de foto's op het spoor. Vervolgens kwam Voskamp in contact met Hanns-Peter Frentz, de zoon van de hoffotograaf. De ontdekking van de beide kleurenfoto's kwam te laat voor Voskamp's uitgave over Middelburg in oorlogstijd, maar de foto's zijn als losse bijlage toegevoegd.

Walter Frentz werd geboren op 21 augustus 1907 in Heilbronn. Hij was een Duitse cameraman, filmproducer and fotograaf en aanzienlijk betrokken bij de fotopropaganda van Nazi Duitsland. Tijdens het Naziregime in Duitsland werkte Frentz als cameraman van 1939 tot 1945. hij fotografeerde en filmde activiteiten van de leiders van Nazi Duitsland, inclusief de Duitse dictator Adolf Hitler. Frentz stierf in Überlingen op 6 july 2004.

De opnamen zijn van Walter Frentz (1907-2004), de 'hoffotograaf' van Adolf Hitler (foto: Hanns-Peter Frentz)

Historicus Hans Sakkers noemt de kleurenfoto's bijzonder. "Walter Frentz had de opdracht van Adolf Hitler gekregen om foto's te maken van de Atlantikwall. Zo is Frentz, naar nu blijkt, op Walcheren uitgekomen en heeft dus het stadhuis van Middelburg op de kleurenfoto gezet."

Sakkers weet niet of Hitler de foto's van het stadhuis ook daadwerkelijk heeft gezien. "De Duitsers fotografeerden heel veel. Of Hitler deze dia's heeft gezien, geen idee."