'Monument geeft de arbeiders van de Schelde eindelijk erkenning'

Er is nog maar duizend euro nodig, maar er is nu zoveel geld bij inwoners en bedrijven opgehaald, dat het monument kan worden gemaakt.

Willem Murre zelf, Vlissinger en oud-plaatwerker van scheepswerf De Schelde, gelooft het pas als het monument er staat. Dan pas geeft hij zijn strijd op. "Dan zeg ik: missie geslaagd!"

Eerbetoon

Het monument is een eerbetoon aan alle arbeiders bij De Schelde. De scheepswerf lag in het hart van de stad. In de hoogtijdagen werkten er 5.000 mensen. Murre vindt het tijd voor erkenning van al die arbeiders. "Die werkten hier dag in dag uit, 's zomers en 's winters. En hier in het dok altijd buiten, ook bij storm en regen."

Ik was niet Willem; er werd altijd je nummer genoemd_ 4782.1." Willem Murre, oud-plaatwerker

Hij vertelt van de strenge hiërarchie in het bedrijf. Over de feestelijke tewaterlatingen van nieuwgebouwde schepen. Hoe trots iedereen was. Maar ook dat de hoogwaardigheidbekleders er het glas op hieven en dat de arbeiders dan niet welkom waren. Zijn hogere bazen, noemden hem niet bij zijn naam, maar bij zijn nummer: 4782.1.

Scheepswerf De Schelde, jaren '50 (foto: Omroep Zeeland)

De opdracht aan beeldend kunstenaar Joris Baudoin is de deur uit. Nog dit jaar, is de bedoeling, wordt het monument met de naam 'Mannen tussen staal' geplaatst aan het oude Scheldedok. In eerste instantie op de Peperdijk bij het nieuwe woonzorgcentrum. Willem Murre en de Stichting Mannen tussen staal willen het monument uiteindelijk liever op de oude hellingbaan plaatsen. Maar dat is de komende jaren nog in gebruik als bouwplaats voor het nieuwe Scheldekwartier.

'Mannen tussen Staal' van Joris Baudoin (foto: Gemeente Vlissingen)

