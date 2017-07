Zeeland wordt wakker: Gevangeniskalender, oorlogsfoto's en Scheldemonument

Coldcase kalender in alle cellen van Torentijd (foto: Omroep Zeeland)

Coldcase-kalender

Sinds deze week staan of hangen ze ook in de cellen van Torentijd in Middelburg, de coldcase-kalender. Hierop staan 52 niet opgeloste moorden waar de politie nog tips over hoopt te krijgen. In dit geval van de gevangenen zelf.

Lees verder: 'Coldcase-kalender' in cellen van Torentijd

De opnamen zijn van Walter Frentz (1907-2004), de 'hoffotograaf' van Adolf Hitler (foto: Hanns-Peter Frentz)

Kleurenfoto's

Er zijn twee kleurenfoto's opgedoken uit de Tweede Wereldoorlog. Daarop staat het uitgebrande stadhuis van Middelburg. Kleurenfoto's uit de Tweede Wereldoorlog komen niet vaak voor.

Lees verder: Middelburgse kleurenfoto's van hoffotograaf Hitler opgedoken

Willem Murre, initiatiefnemer monument Mannen tussen staal (foto: Omroep Zeeland)

30.000 euro voor monument

Vlissingers kennen Willem Murre als de man die in zijn oude witte Schelde-overall flyers uitdeelde in de stad om geld op te halen voor een monument voor de Schelde-arbeiders. Totale kosten: 30.000 euro. Er is nog maar duizend euro nodig, maar er is nu zoveel geld bij inwoners en bedrijven opgehaald, dat het monument kan worden gemaakt.

Lees verder: 'Monument geeft de arbeiders van de Schelde eindelijk erkenning'

Kinderen spelen op het strand bij Borssele (foto: Piet Grim | Verzeeuwigd)

Het weer

Vandaag zijn er zonnige perioden. Vanochtend is al een regen- of onweersbui mogelijk, maar vanmiddag is het lange tijd droog. Het wordt zeer warm, 27 tot 30 graden. Er waait een matige oost-zuidoostenwind die later op de dag naar het zuidwesten draait. Tegen en in de avond neemt de kans op onweer toe en dat kunnen felle buien worden met veel regen.