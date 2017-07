Subsidie voor mooier én kleiner maken van bedrijventerreinen

Het gaat om het Technopark in Schoondijke en Deltahoek in Breskens. Op beide terreinen geldt dat er vanuit het bedrijfsleven geen behoefte meer is aan ruimte.

Bedrijventerrein Stampershoek in Oostburg (foto: Gemeente Sluis)

Het bedrijfsterrein Stampershoek bij Oostburg wordt wel uitgebreid. De gemeente Veere gaat met de subsidie het bedrijventerrein Karreveld in Koudekerke veiliger en beter toegankelijk maken. Goes steekt het geld in de herinrichting van de Ketelhaven

Aantrekkelijker

De subsidieregeling is opgesteld door de provincie om de vaak verouderde bedrijfsterreinen in Zeeland op te knappen en te verbeteren. Het is de bedoeling om daarmee bedrijven naar Zeeland te lokken en om de gevestigde bedrijven in Zeeland te houden. In totaal waren zeven voorstellen ingediend.

Fonds Impuls Bedrijventerreinen