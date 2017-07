Alle ogen gericht op Praggnanandhaa

Ten Years old Checkmate a Grandmaster || Chess Clip # 7

Het toernooi in Vlissingen heeft inmiddels een naam opgebouwd als het gaat om aantrekken van jong talent. "Toen de vader van Praggnanandhaa mij belde, dacht ik, daar moet ik werk van maken," zegt toernooidirecteur Hans Groffen.

De organisatie verwacht ook het een en ander van de 13-jarige Nihal Sarin, eveneens uit India. "We hebben in de loop der jaren een goede naam opgebouwd in India. Bijna alle topschakers uit dat land zijn ooit in Vlissingen geweest".

Toernooidirecteur Hans Grofen over de jonge Praggnanandhaa:

Favorieten

Eduardo Iturrizaga Bonelli uit Venezuela wordt voorlopig gezien als de grote favoriet voor het winnen van het toernooi. Hij is als eerste geplaatst. Concurrentie moet er komen van enkele jonge Nederlandse grootmeesters zoals Benjamin Bok (22) en Jorden van Foreest (18). Koen Leenhouts uit IJzendijke wordt door de organisatie gezien als één van outsiders. Hij is als zevende geplaatst.

Het Hogeschool Zeeland toernooi vindt plaats van 5 tot en met 12 augustus.