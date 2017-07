Champagne en high-five voor trouwe campinggast

"Elke dag is vakantie hier", zegt de inmiddels 61-jarige Louisiana Van den Bosch uit Antwerpen. Haar vader en oom stuitten als fervent vissers vijftig jaar geleden op de toen nog kleine familiecamping bij Kamperland. Uiteindelijk verhuisde de hele familie elke zomer mee.

Van den Bosch "Tegenwoordig ben ik er het ganse jaar. Naar Antwerpen ga ik een weekje per jaar, en iedere week naar mijn moeder, maar wel 's avonds gelijk weer terug."

Roompot Vakanties is opgericht in 1965 met een camping in Kamperland van Kortekaas. Het concern werd groot onder de leiding van Henk van Koeveringe (getrouwd met de dochter van de familie Kortekaas). Roompot is door overnames en fusies inmiddels de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland.