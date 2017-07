Voor drie ton gelukkiger en gezonder

Dauwendaele

Zo zijn er buurtmoestuinen aangelegd, wandelgroepen gestart en komen er beweegmaatjes voor ouderen. Kinderen kunnen gaan sporten. Bijvoorbeeld door te gaan jeugdtennissen aansluitend op de schooltijden.

Vier feiten over de wijk:

1. 53% van de bewoners in Dauwendaele heeft een laag inkomen

2. 15% ervaart zijn gezondheid als slecht of zeer slecht

3. Veel jongeren sporten niet of weinig

4. Veel jongeren kijken meer dan 6-10 uur per week tv

Dauwendaele krijgt ook projecten om de saamhorigheid in de wijk groter te maken. En om mensen zich lekker in hun vel te laten zitten komen er buddy's (vrijwilligers) voor eenzame ouderen en budgetcoaches voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Gezinnen kunnen hulp bij de opvoeding krijgen en werkgevers in de wijk wordt gevraagd om hun personeel een vitaliteitsscan aan te bieden.

Bewoners positief

Bewoners reageren positief op de plannen. Gezonder eten en meer bewegen, dat vindt iedereen wel belangrijk. Dauwendaele is een wijk met veel middenklasse-gezinnen, maar er zijn ook delen waar veel arme mensen wonen. Met name in oude flats en goedkope eengezinswoningen. Die delen van de buurt zien er verloederd uit. Alle bewoners kennen wel mensen die het moeilijk hebben en wat meer hulp kunnen gebruiken.

Het plan met de wijk Dauwendaele is een idee van wethouder Saskia Szarafinski. Ze heeft zich laten inspireren door de Vitale Revolutie, een Zeeland brede gezondheidscampagne, die streeft naar een gezonde woon- en werkomgeving. De gezamenlijke aanpak van gezondere voeding en meer bewegen én een socialer en gelukkiger leven maakt dit project bijzonder.

Wethouder Saskia Szarafinski vertelt aan verslaggever Ilja Tuning wat haar droom over Dauwendaele is:

Middelburg trekt met dit project landelijke aandacht. Het ministerie van Volksgezondheid en veel gemeenten volgen de aanpak met interesse. Het zou uiteindelijk kunnen leiden tot lagere gezondheidszorg kosten.

Zeeuws Vitality Centre

Een nieuw op te richten kenniscentrum Zeeuws Vitality Centre in sportcomplex De Kruitmolen moet onderzoeken hoe alle projecten lopen in de wijk. Daarbij zijn het University College Rooseveldt en de hogeschool van Zeeland betrokken. De wijk Dauwendaele is een proeftuin. Mocht de aanpak leiden tot een gezondere en gelukkigere wijk, dan komen ook andere Middelburgse wijken aan de beurt.

