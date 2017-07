Regen, onweer, hagel en wind zijn onderweg

Bui langs het strand van Oostkapelle - archief (foto: Arie Joosse)

De verschillende weermodellen hebben op dit moment nog wel wat moeite met het bepalen van precieze positie, timing en heftigheid van de buien.

MeteoGroup verwacht dat de hevigste buien vanuit België, vooral over het oosten van Noord-Brabant en over Limburg trekken, om vervolgens via de Nederlands-Duitse grens naar het noorden te schuiven.