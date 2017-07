LIVE: Marco Minnaard in kopgroep in Alpenrit

Marco Minnaard (foto: Orange Pictures)

14.53 uur

Met nog een kleine 100 kilometer te rijden komt de groep Minnaard terug bij de twee koplopers. De enige Zeeuw in de Tour de France van dit jaar rijdt nu met Navarro, De Gendt, Contador, Mollema, Feillu, Pauwels, Gallopin, Roche, Kiserlovski, Frank, Pantano, Roglic, Castroviejo, Moinard, Molard, Gautier, Atapuma, Poljanski, Bettiol, Cink en Voeckler vooraan.

14.37

Minnaard komt aan bovenop de Croix de Fer. Zijn groep passeert de top, een halve minuut na de koplopers De Gendt en Navarro.

14.29

De groep Minnaard/Contador wordt steeds kleiner en bestaat nog uit 22 man. Vooraan rijden De Gendt en Navarro met een voorsprong van 24 seconden.

14.17 uur

Alberto Contador sluit aan in de groep van Minnaard. Die bestaat nog maar uit 26 renners. Contador rijdt direct volle bak door, waardoor de achterstand op Matthews, De Gendt en de aangesloten Navarro zakt naar 50 seconden.

14.00 uur

De groep Minnaard komt op de Croix de Fer wat dichter bij de twee koplopers. Het gat is nog 1.40'. Minnaard krijgt straks waarschijnlijk gezelschap van Alberto Contador, die is weggereden uit het peloton.

13.53 uur

De Zeeuwse supporters in de Alpen zijn in afwachting van de komst van Marco Minnaard. Maurice Bernard uit Domburg heeft de naam van de renner uit Wemeldinge op de weg gekalkt.

13.39 uur

De twee koplopers zijn de Croix de Fer aan het beklimmen. Ze hebben inmiddels twee minuten op de groep Minnaard.

13.29 uur

De twee vooraan rijden door en Minnaard en de anderen zien het gat groter worden. De voorsprong van De Gendt en Matthews is 1.20'.

13.23 uur

Matthews pakt twintig punten voor de groene trui in een tussensprint. De vraag is of hij en zijn medevluchter De Gendt de aanval nu doorzetten, of dat ze zich laten zakken naar de groep Minnaard.

13.17 uur

De demarrage van de twee lijkt serieus. Ze hebben 25 seconden voorsprong op Minnaard en de andere dertig aanvallers. Het peloton rijdt op vijf minuten.

13.11 uur

Michael Matthews en Thomas de Gendt rijden weg uit de kopgroep met Minnaard. Ze pakken al snel een gaatje.

12.57 uur

De drie sluiten aan bij de kopgroep, die nu uit 33 man bestaat. Minnaard zit dus mee in de kopgroep van de dag! De voorsprong op het peloton, dat het rustig aan doet, is meer dan vier minuten.

12.50 uur

Drie renners proberen de oversteek te maken van het peloton naar de kopgroep. Het zijn Brice Feillu, Pierre-Luc Perichon en Marco Minnaard

12.42 uur

Er ontstaat een kopgroep van dertig renners, die gelijk een gat van zo'n twee minuten weet te slaan. Marco Minnaard zit er niet bij. De Nederlanders Bauke Mollema, Dylan van Baarle en Albert Timmer wel.

Een zware valpartij in het peloton, waarvan groene trui-drager Marcel Kittel het grootste slachtoffer is. Ook Guillaume Martin, de kopman van de ploeg van Marco Minnaard, ligt op de grond. Beide renners rijden wel verder.

12.20 uur

De zware bergetappe in de Alpen gaat van start. Onderweg komt het peloton onder meer de Croix de Fer, de Télégraphe en de Galibier tegen.