Zorgen voor Tafeltje Dekje Tholen

Tafeltje Dekje in Tholen zoekt vrijwilligers (foto: Omroep Zeeland)

Zorgorganisatie Allévo, die verantwoordelijk is voor Tafeltje dekje in Zeeland, heeft zorgen omdat er een zeer actieve vrijwilliger stopt. "Hij wilde al een tijdje stoppen, maar gaat dat nu echt doen", zegt Eline de Putter van Allévo. De man bezorgde 34 jaar lang maaltijden in Tholen.



Tekort

In Tholen zijn er 34 mensen verantwoordelijk van Tafeltje dekje. Allévo benadrukt dat Tholen het enige gebied in Zeeland waar er een tekort aan vrijwilligers is.