Buurtmoestuinen gezond, maar vooral gezellig

De kinderen van groep zes van De Vossenburch hebben de afgelopen maanden een schoolproject in de buurtmoestuin gedaan. Weken zijn ze bezig geweest met zaaien, wieden en oogsten en uiteindelijk mochten de groenten mee naar huis. De kinderen waren enthousiast.

De nieuwe buurtmoestuinen zijn een initiatief van de gemeente Middelburg en City Seeds, een stadslandbouworganisatie voor mensen met een minimum inkomen. De groenten zijn voor mensen die niet genoeg geld hebben voor gezonde boodschappen. Tegelijk is de moestuin een gezellige ontmoetingsplek.

(foto: Omroep Zeeland)

Bewoners Dauwendaele zijn ongezonder

De wijk Dauwendaele is een groene wijk met veel middenklassegezinnen, maar er zijn ook delen van de wijk die verloederd zijn en waar arme bewoners in goedkope flats en verouderde rijtjeshuizen wonen. De bewoners van Dauwendaele zijn gemiddeld ongezonder dan in de rest van de stad. Er is meer eenzaamheid, stress en depressie. Jongeren sporten minder en kijken gemiddeld veel televisie. Sommige kinderen gaan zonder ontbijt naar school.

Wethouder Saskia Szarafinski heeft de wijk Dauwendaele uitgekozen voor een groot proefproject. Er komen tientallen projecten voor gezond eten en meer bewegen, maar ook voor meer welbevinden en geluk. Uiteindelijk moeten de bewoners zich niet alleen beter voelen, maar zullen alle maatregelen kosten in de zorg besparen.