Provincie verandert plannen bomenkap na kritiek

De bomen op de Vogeldijk langs het Kanaal door Walcheren (foto: Omroep Zeeland )

Het gaat om abelen aan de Vogeldijk, tussen Oost-Souburg en Middelburg. Een groot deel van de bomen is oud en in slechte staat. Er breken regelmatig takken af, soms vallen er zelfs bomen om. Dit levert gevaarlijke situaties op voor de naastgelegen spoorlijn, passerende voetgangers en mountainbikers.

Vakken van 300 meter

In eerste instantie was de provincie van plan om de bomen in vakken van 300 meter te rooien, maar daar kwam veel kritiek op. "We gaan nu vakken bepalen op basis van inspectiegegevens en huidige open gaten op de dijk", legt gedeputeerde Harry van der Maas uit. "Op die manier houden we zo lang mogelijk het laanidee."

Oftewel: in plaats van dat er een hele rij bomen verdwijnt, worden er nu in fases steeds een paar bomen uitgepikt om gekapt te worden. Volgens de provincie kan het nieuwe plan rekenen op steun van de betrokken partijen en behoudt de Vogeldijk zijn karakter.

