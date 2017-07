Lichten in Ritthem branden straks op poep en pies

Stroom opwekken doet de waterzuivering al, maar op dit moment wekt hij minder stroom op dan hij verbruikt. Zo'n 80 tot 90 procent van het eigen stroomverbruik wordt door de centrale zelf opgewekt.

Energiefabriek

Na de verbouwing moet de installatie 135 procent opwekken, oftewel: 35 procent meer dan hij verbruikt. Een energiefabriek, heet dat dan. De zuivering bij Ritthem is na de verbouwing de eerste waterzuivering in Zeeland met dat predicaat.

Dat stroom opwekken gebeurt door het vuile rioolwater via allerlei ingewikkelde processen in meerdere tanks met bacteriën en andere microscopisch kleine organismen om te zetten in schoon oppervlaktewater en biogas. En dat biogas wordt weer verbrand om stroom op te wekken.

Vermogen en efficiëntie

Dat gebeurt nu al, maar het waterschap wil meer. Door de opbrengst van biogas te verbeteren en door het vermogen en de efficiëntie van de biogasverbrander te verhogen, produceert de zuiveringsinstallatie straks meer stroom. En door efficiëntere processen te gebruiken wordt het energieverbruik verlaagd.

Na de verbouwing levert de installatie genoeg stroom om 380 huishoudens van stroom te voorzien. "Dat is meer dan genoeg om de lichten in Ritthem te laten branden", legt Daniëlla Helmendach uit, zij is de omgevingsmanager van het project. Zij verwacht dat de vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie vanaf april de lichten in Ritthem kan laten branden.

'In acht jaar terugverdiend'

Totale kosten van de verbouwing: 9,7 miljoen euro. Maar volgens Helmendach verdient dat geld zichzelf terug. "Een deel van de kosten moesten we sowieso maken, want om de zoveel tijd moet je een installatie vernieuwen. En als je naar de extra kosten kijkt om er een energiefabriek van te maken, dan verdien je die binnen acht jaar terug."

Voor waterschapsbestuurder Gert van Kralingen is het feit dat de waterzuivering in Ritthem energie opwekt alleen nog niet genoeg. Hij richt zijn pijlen alweer op het volgende doel: het terugwinnen van grondstoffen.

Van Kralingen noemt als voorbeeld fosfaat. "Dat wordt nu nog in mijnen gewonnen, maar daar raakt het op. Dus als we dat kunnen terugwinnen uit het rioolwater dan is dat een goede ontwikkeling. Maar dan moet je wel zeker zijn dat het fosfaat zuiver genoeg is om als grondstof te dienen. Dat is nu nog volop in ontwikkeling."

Wetgeving

Volgens Van Kralingen levert rioolwater bijvoorbeeld ook grondstoffen voor bioplastics, voor wegenbouw en plantenvezels voor papier. Daarin is de wetgeving ook bepalend, want er is nu technisch meer mogelijk dan de wet toestaat.

Het waterschap loopt soms 'voor de wetgeving uit', zoals Van Kralingen het omschrijft. "We zijn dan ook erg benieuwd wat het nieuwe kabinet aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid om circulaire economie te bevorderen."

Verbouwing rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Wie rondloopt op het terrein valt naast de tanks waar allerlei waterzuiveringsprocessen met aerobe en anaerobe bacteriën ongetwijfeld ook de andere bewoners op: meeuwen. De tanks zitten er vol mee.

'Lekker warm'

Volgens omgevingsmanager Helmendach is dat logisch. "Het water is altijd lekker warm en ze weten er zelfs ook eten in te vinden. Er drijft altijd wel wat vet naar boven, wat de meeuwen dan weer opeten."

