Kraan op z'n kop bij Westerscheldetunnel

Net voor de Westerscheldetunnel richting Terneuzen is vanmiddag een kraanwagen over de kop geslagen. Op een foto is te zien dat de kraan in de berm op z'n kop ligt. De weg richting Terneuzen is tussen het tolplein en Westerscheldetunnel tot nader order afgesloten.

Volgens de hulpdiensten is er sprake van een beknelling. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wanneer de weg weer opengaat. Tolplein van de Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)