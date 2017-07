Westerscheldetunnel naar verwachting uren dicht na ongeluk

Net voor de Westerscheldetunnel richting Terneuzen is een kraanwagen over de kop geslagen. De chauffeur zit nog in de auto, hulpdiensten zijn bezig met het bevrijden van het slachtoffer. De weg richting Terneuzen is tussen het tolplein en Westerscheldetunnel naar verwachting nog zeker enkele uren afgesloten.

De kraanwagen ligt op z'n kop in de berm (foto: Omroep Zeeland) De kraanwagen raakte rond 17.45 uur van de weg. Het gaat om een eenzijdig ongeval. De hulpdiensten richten zich eerst op het bevrijden van de chauffeur, daarna wordt nagedacht over de berging van de wagen. Het verkeer richting Terneuzen wordt omgeleid via Antwerpen. De politie probeert de auto's die achter het ongeluk staan te wachten via één rijstrook langs de kraanwagen te leiden. Volgens politiewoordvoerder Alwin Don kan het verkeer richting Borssele gewoon doorrijden, al geldt er op deze kant van de tolweg een snelheidsbeperking.