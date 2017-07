Westerscheldetunnel uren afgesloten na ongeluk

Net voor de Westerscheldetunnel richting Terneuzen is een kraanwagen over de kop geslagen. De chauffeur raakte bekneld in de auto. Hulpdiensten deden er zo'n twee uur over om hem te bevrijden. Om 21.40 uur was de tunnel weer beschikbaar voor verkeer.

De chauffeur raakte bij het ongeluk bekneld. (foto: HV Zeeland) De kraanwagen raakte rond 17.45 uur van de weg. Het gaat om een eenzijdig ongeval. De hulpdiensten richtten zich eerst op het bevrijden van de chauffeur, de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en kan nog niet zeggen hoe het met het slachtoffer gaat. Wanneer de kraanwagen geborgen wordt, is nog niet bekend. "De experts van Mammoet verwachten - vanwege de complexe situatie en het materieel dat ze nodig hebben - dat het niet voor de ochtendspits lukt om de kraanwagen te bergen", legt Tessa Seidel, woordvoerder van de Westerscheldetunnel uit. "De kraanwagen blijft voorlopig in de berm liggen en wordt afgeschermd met zichtschermen." De kraanwagen is bij een eenzijdig ongeval in op z'n kop in de berm geraakt. (foto: HV Zeeland)