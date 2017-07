Wielrenners moeten meer gebruik maken van toerfietsroutes

Zeeuwse wielerroutes (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Patrick Vader van SportZeeland moet de Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse de populariteit van de routes vergroten, zoals de Jo de Roo route en Jan Raas route. Vader denkt dat het bij veel wielrenners nog niet bekend is dat de routes er zijn.

Dat beamen toerfietsers die Omroep Zeeland woensdagmiddag sprak bij de Zandkreekdam. Ze kennen de routes niet en zijn van mening dat een wielrenner meer vrijheid wil. Volgens hen is het niet leuk om iedere keer dezelfde route te rijden. Een fietser uit Arnemuiden: "Ik ga m'n neus achterna en ieder kruispunt beslis ik of ik links of rechts ga."

Let op je medeweggebruiker

Natuurlijk kan je niet voorkomen dat fietsers van de routes afwijken, geeft Vader toe, want een fietser moet eerst uit de stad of het dorp en daar zijn geen routes. "Dan moet je gewoon opletten op het verkeer en op je medeweggebruiker. Dat vraagt om gedrag, houding en acceptatie van elkaar op het netwerk."

Samen met andere organisaties gaat SportZeeland binnenkort rond de tafel zitten om te kijken of er ook andere opties zijn. Zo wordt gekeken of er een campagne wordt gestart om het begrip tussen weggebruikers te verhogen.