'Ondernemen moet je als jongere gewoon durven'

Maandag zijn de jongeren gestart met een 3-daagse training waarin ze diverse ondernemersvaardigheden leerden. Vandaag presenteerden ze met een stand hun onderneming op een mini ondernemersmarkt in het Rabobankgebouw in Goes. Cleopatra Pavlovic, Coördinator

De keuze van de 25 jonge ondernemers liep nogal uiteen. Zo waren er, naast de eerder genoemde ondernemers. een hondentrimster, een personal coach, een mobiele kapsalon en een party service bedrijf met gezonde producten. En allemaal zijn ze even enthousiast.

"Ondernemen is ook gewoon leuk, dat moet je als jongere ook durven doen," zegt Cleopatra Pavlovic, organisator van de Zomerondernemer. "Ik merk tijdens de trainingen dat ze veel opsteken en al toepassen. De presentatie, zoals je vandaag kunt zien, is ook best wel professioneel."

"Ik wil van mijn hobby mijn beroep maken," zegt Rianne Termote uit Oostburg. "Ik maak al van alles. Van houten tafels en trappen tot kleine houten insecten en verschillende soorten prints op hout. Als het maar met hout maken heeft."

Wahide Wisse uit Yerseke pakt het groter aan. "Ik heb samen met mijn broer Elian een camper gekocht en verhuur deze. Door een gevulde boodschappenmand en extra service aan te bieden, hopen we ons van andere verhuurders te onderscheiden."

De komende zes weken gaan de jongeren met hun bedrijfje aan de slag.