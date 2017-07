​De Nooijer krijgt rood maar is door in Champions League

Jeremy de Nooijer (foto: Omroep Zeeland)

Sheriff Tiraspol had vorige week de thuiswedstrijd tegen Kukesi met 1-0 gewonnen, maar die marge werd voor rust al ongedaan gemaakt. Met De Nooijer in de basis keek Sheriff na 45 minuten tegen een 2-0 achterstand aan.

In de tweede helft moest Sheriff Tiraspol daardoor scoren om op basis van het gescoorde uitdoelpunt toch naar de volgende ronde te gaan. Dat lukte, al was het met de hakken over de sloot. Na 77 minuten kreeg De Nooijer zijn tweede gele kaart, waardoor Sheriff Tiraspol met tien man verder moest. De Moldavische club wist ondanks het gemis van De Nooijer de zege over de streep te trekken.

In de volgende ronde speelt de ploeg van De Nooijer tegen FK Qarabag uit Azerbeidzjan. De middenvelder uit Oost-Souburg zal in de eerste wedstrijd geschorst toe moeten kijken.