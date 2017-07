Met drie zoenen voor de winnaar

Moet de rondemiss de winnaar wel/niet zoenen (foto: Omroep Zeeland)

De deelnemers aan de amateurronde van Westkapelle zijn duidelijk; zij doen een trapje extra voor de zoenen van de rondemiss. "Ze ziet er leuk uit,"zegt de ene renner. "Ik vind dat het er wel bij hoort,"zegt een andere renner. Een derde renner vind het nog niet zo gek om erover na te denken. "Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar ik kan me voorstellen dat je met zo'n traditie breekt. Maar vanavond nog niet", lacht een deelnemer.

In de komende Vuleta (Ronde van Spanje) is besloten om de winnaar niet meer te laten zoenen door de rondemiss. In de Tour de France willen ze daar nog niet aan en wordt iedereen op het podium overladen met zoenen door de rondemissen.

"Slaat nergens op," zegt André Toutenhoofd van het plaatselijke wielercomité. "Kijk maar naar de rondemiss, een plaatje toch?"

Hier in Westkapelle wordt gewoon gezoend" André Toutenhoofd - wielercomité

De 17-jarige Hanneke Davidts was dit jaar in Westkapelle gevraagd om als rondemiss op te treden. "Kussen hoort erbij. Dat vind ik ook leuk om te doen. De winnaar krijgt gewoon drie dikke zoenen van me."