Zeeuwse agenten helpen op Gentse feesten

Volgens wijkagent Alberique de Caluwé helpt de aanwezigheid van Nederlandse agenten bij de benadering van het Nederlandse publiek.

De Gentse feesten (foto: Politie)

De Zeeuwse agenten hebben niet dezelfde bevoegdheden als in Nederland, maar wel redelijk wat, volgens De Caluwé. "In ieder geval genoeg om op het gebied van openbare orde op te kunnen treden."

De Gentse Feesten zijn een feest dat tien dagen lang de hele binnenstad van Gent, de Kuip, inneemt. De Gentse Feesten behoren, samen met het Oktoberfest in München en Las Fallas in Valencia, tot de grootste volksfeesten van Europa.

De Nederlandse agenten lopen mee met minstens twee Belgische collegae. Volgens De Caluwé zijn ze tot nu toe met alle egards ontvangen. "We voelen ons heel welkom", aldus de wijkagent.

De feesten begonnen vrijdag. Tot nu toe is alles rustig verlopen. Wel zijn er dit jaar strenge veiligheidsmaatregelen. Alle grote toegangswegen tot de feestzone kunnen volgens de wijkagent bij een grote dreiging afgesloten worden en er zijn veel agenten - in uniform en in burger - op de been.

Extra maatregelen

"Dat gaat dan van normaal bewapende agenten tot zwaarbewapende agenten. En zo is er nog een aantal maatregelen die ze kunnen nemen als het echt spannend wordt", legt De Caluwé uit. De Gentse feesten duren tot zondag 23 juli.