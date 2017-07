Zeeland wordt wakker: Tunnel, rondemiss en schapen

De kraanwagen ligt op z'n kop in de berm (foto: Omroep Zeeland)

Westerscheldetunnel uren dicht

De Westerscheldetunnel richting Terneuzen is gisteravond uren dicht geweest na een ongeluk met een kraanwagen. Hulpdiensten deden er zo'n twee uur over om beknelde chauffeur uit de wagen te halen.

Van hondentrimster tot filmmaker, de deelnemers bieden gevarieerde producten. (foto: Omroep Zeeland)

Dag zomer, hallo onderneming

25 jonge Zeeuwse ondernemers doen mee aan 'ZomerOndernemer' en offeren hun zomervakantie op om een eigen bedrijf op te starten. Ze willen een bedrijfje opstarten en zo bekijken of het ondernemerschap wat voor ze is.

Moet de rondemiss de winnaar wel/niet zoenen (foto: Omroep Zeeland)

Zoenen

Moet een rondemiss nou wel of niet zoenen? Hoort het erbij, doen renners een trapje extra of mag het verdwijnen? In Westkapelle legden we deze vragen voor aan de renners, het wielercomité en de rondemiss zelf.

Schapen in Oost-Souburg (foto: Ria Brasser (Flickr Omroep Zeeland))

Schapen lastiggevallen

De schapen van herder Jan Kaljouw grazen op mountainbiketerrein Weyevliet in Vlissingen, maar worden lastiggevallen door de buurtjeugd. Het hek dat om de schapen staat, is al een aantal keer vernield waardoor de schapen konden ontsnappen. Gelukkig kwamen de schapen niet ver, waardoor er geen ongelukken zijn gebeurd.

Een onweerswolk boven Wemeldinge (Foto: Evelyne Slabbekoorn) (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Enkele regen- en onweersbuien en vooral vanmiddag tussendoor ook wat ruimte voor de zon. Bij een matige tot vanmiddag soms krachtige zuidwestenwind, middagtemperaturen tot 23 graden.