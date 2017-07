Aziatische poort gaat weg, ondernemers zijn blij

Aziatische poort gaat weg, ondernemers zijn blij (foto: Omroep Zeeland)

De Aziatische poort in de Zusterstraat in Goes gaat weg. De voeten van de tijdelijke poort stonden voor een boekwinkel en een restaurant. Volgens de ondernemers zorgde de poort voor minder klanten.

Naar aanleiding van de klachten van de ondernemers is de gemeente Goes gisteren begonnen met het weghalen van de zuil. "We zijn ontzettend blij", zegt Saskia Verheij van de boekwinkel. "En ook mijn buurman, de restauranthouder. Straks kunnen wij van zijn terras gewoon weer naar de overkant kijken." Kost klanten De zuil werd begin juni geplaatst in het kader van het Goes-Aziëjaar. Volgens Verheij en haar buurman konden mensen niet meer vlak langs hun zaken lopen en dat zou klanten kosten. Het was de bedoeling om de zuil tot september te laten staan.