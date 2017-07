Rik Mol blaast op zelfgebouwde trompet

Rik Mol - The Resident

Waanzinnig

Het bouwen aan een trompet was voor Rik Mol een bijzondere ervaring. "Het was echt waanzinnig. We zijn er heel lang mee bezig geweest. Ik kreeg les in Limburg. Alle stappen heb ik zelf gedaan, Er zit echt bloed, zweet en tranen in. Het was heel heftig om dat te doen. Als je dan dan moment krijgt dat de trompet af is, dat is natuurlijk euforisch."

Nieuw speeltje

The Resident is het eerste nieuwe werk van Rik Mol sinds het album Mr. Trumpet Man uit 2014. De single, een combinatie van jazz en hedendaagse elektronische elementen, is ontstaan op het nieuwe instrument: "Het is eigenlijk net alsof je een nieuw speeltje hebt. Je gaat er de hele dag op spelen. In die eerste twee dagen heb ik twee nieuwe stukken geschreven, waaronder deze."

De volgende single is ook al klaar. Daarop zingt de zanger van de Amerikaanse soulband Tower of Power, een jeugdheld van Rik.

Rik Mol feat. Shirma Rouse - Mr. Trumpet Man

Rik Mol studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en kreeg privélessen van Maurice André, Theo Mertens en Wynton Marsalis. In 2004 won hij het Prinses Christina Concours. Eerder nam hij drie jazz/soul/funkalbums op: What's On Tonight (2007), Funk On Me (2010) en Mr. Trumpet Man (2014).

Onder de artiestennaam Ryan Ricks verscheen in 2012 een easy listening album. Daarop staan covers als Golden Brown, Sweet Dreams en Killing Me Softly. Het album werd een grote hit in België en leverde hem optredens op in heel Europa.

De aflevering van De nieuwe Stradivarius met Rik Mol wordt uitgezonden op vrijdag 21 juli vanaf 20.25 uur op NPO 2.