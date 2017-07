Hoofdrol voor het Zeeuwse dorpje 'Lekzand'

Acteurs in SBS 6-serie Zomer in Zeeland (foto: SBS6)

In de serie gooit een Amsterdamse columnist het roer om, door samen met zijn kinderen, te verhuizen naar Zeeland; Lekzand om precies te zijn. Als blijkt dat hij zijn ongezouten mening over het dorp beschrijft in een landelijk dagblad, komt hij direct in het middelpunt van de belangstelling te staan van de dorpsgenoten.

Volgend jaar op televisie

Zomer in Zeeland is een remake van de Australische serie 800 words. De opnames voor Zomer in Zeeland zijn inmiddels in volle gang, voornamelijk in Egmond aan Zee. Het is nog niet duidelijk of er nog opnames in Zeeland worden gemaakt.

De serie wordt in het voorjaar van 2018 op maandagavond bij SBS6 uitgezonden.