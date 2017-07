Zeeland uitermate geschikt voor criminelen

Arrestatie in Vlissingen (foto: HVZeeland)

Onderzoek RIEC

Bovendien kan er via het water en de havens makkelijk drugs of andere smokkelwaar worden vervoerd. De onderzoekers zien al dat Brabantse criminelen hun zaken daadwerkelijk naar Zeeland verplaatsen. Daar wordt al een tijdje voor gewaarschuwd door de Zeeuwse burgemeesters, maar het komt nu dus ook uit het onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) van afgelopen voorjaar.

RIEC verzamelt informatie van en voor gemeenten, provincies, politie en andere overheidsinstellingen. De provincie gaat aan de slag met de resultaten en aanbevelingen uit het rapport.

Ondermijning blijft een groot gevaar volgens het onderzoek. Dat betekent dat de onderwereld delen van de 'bovenwereld' in haar macht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een elektricien die criminelen helpt bij de aanleg van een hennepkwekerij. Daarna komt hij niet meer van die mensen af en hebben ze hem in hun greep.

Extra geld

Commissaris van de Koning Han Polman heeft per brief Provinciale Staten op de hoogte gebracht van de conclusies van het rapport. Daarin schrijft hij ook dat het nu belangrijk is om ons bewust te worden van de gevaren van bijvoorbeeld ondermijning. Tot en met 2019 trekt de provincie jaarlijkse 50.000 euro extra uit om ondermijning tegen te gaan.

Lees ook: