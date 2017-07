Waar komen toch die vliegen in Nieuwdorp vandaan?

Overlast van vliegen (foto: Omroep Zeeland)

De oorzaak van de vliegenoverlast is nog niet duidelijk. Deze week is het onderzoek gestart en bleek onder meer dat de gecontroleerde bedrijven in de omgeving zich houden aan de afspraken die een paar geleden zijn gemaakt bij de aanpak van de vliegenoverlast in het dorp. Het onderzoek richt zich dit jaar ook op eventuele andere oorzaken, zoals plekken met klein vee, zoals schapen, geiten en kippen.

Vliegvangzakken

De gemeente Borsele heeft in het dorp enkele vliegenvangzakken opgehangen. Deze zakken zijn vooral bedoeld om vliegen te vangen en te bepalen om welke type soort het gaat. Aan de hand van de soort vlieg is vaak de bron beter te achterhalen.

Voor inwoners zijn vanaf zaterdag vangzakken te koop bij de plaatselijke supermarkt. De zakken worden tegen gereduceerd tarief aangeboden.

