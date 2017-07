Energiezuinig wonen: we horen onze buren niet meer

"Als de zon schijnt, betekent dat niet alleen genieten, maar ook een extra besparing", zegt Carla den Braber enthousiast. Dankzij de 21 zonnepanelen op het dak zijn ze nagenoeg zelfvoorzienend qua stroom en warmte. "En deze panelen werken ook op licht. Dus als het bewolkt is, hebben we er ook profijt van."

Tot twee jaar geleden hadden ze er geen moment aan gedacht om in een duurzaam huis te gaan wonen. Het enige wat ze wilden was een huis in Goes-Zuid. Toen ze bij de woningcorporatie informeerden, kwam de woning pas op hun pad.

De energie die het echtpaar Den Braber in de zomer teveel opwekt wordt opgeslagen door energiebedrijf Delta en kan wordt gebruikt als de panelen in de winter te weinig stroom produceren. De extra dikke muren en driedubbelglas zorgen er daarnaast voor dat er niet onnodig veel energie verloren gaat. Dat heeft als voordeel dat het in de winter warm blijft en in de warmere maanden lekker fris. Nadeel is wel dat wanneer het in de zomer lang warm blijft, het ook wat langer duurt voor de warmte uit huis is.

Geld terug

Hoeveel goedkoper ze uit zijn in vergelijking met andere gemiddelde huishoudens weten ze niet. Met hun vorige huis kunnen ze het moeilijk vergelijken, de familie woonde eerder op een schip. Maar uit verhalen van de overburen, die niet in een duurzaam huis wonen, weten ze wel dat ze stukken goedkoper uit zijn. Behalve de transportkosten voor de overtollige stroom die ze in de zomer teveel produceren, hebben ze voor de rest geen kosten. En de niet gebruikte stroom uit de opslag krijgen ze het jaar daarna in geld weer terug.

(foto: Omroep Zeeland)

Ik droog en was nog net zoveel." Carla den Braber

Over de vraag of het nieuwe wonen het echtpaar Den Braber bevalt, hoeven ze niet lang na te denken. Na twee jaar zouden ze niks anders meer willen. In tegenstelling tot veel mensen zouden denken, gaat het niet ten koste van comfort. "Ik droog en was nog net zoveel als hiervoor hoor", zegt Carla den Braber enthousiast.

Nadelen

Toch zijn het niet alleen voordelen. Door de goede isolatie met bijbehorend ventilatiesysteem hebben ze door de drogere lucht in de winter vaker last van hun ogen. Maar de goede isolatie heeft ook een bijkomend voordeel; door de dikke muren horen ze hun buren helemaal niet: "Wij hebben een slaande klok aan de muur hangen en die is dus niet te horen bij de buren", en dat is wel fijn zegt Carla den Braber. "Wij horen de buren ook niet naar de wc gaan of op de trap lopen. De enige keren dat wij onze buren horen is als we in de tuin zitten, maar dat is ook wel weer gezellig."