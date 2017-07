Meer werk voor kinderbescherming, vooral in Vlissingen

Spijbelproblemen komen het meeste in Terneuzen voor (foto: Omroep Zeeland)

In bijna alle opzichten heeft de kinderbescherming het meeste werk in Vlissingen, blijkt uit het overzicht tot en met 2016 per gemeente dat op de website van Raad voor de Kinderbescherming is gepubliceerd. Alleen als het gaat om spijbelen in combinatie met ingrijpen door de kinderbescherming, scoort Terneuzen het hoogste van Zeeland: 12 gevallen in 2016.

Taakstraffen

In de coördinatie van de taakstraffen is Zeelandbreed een forse te groei zien. Ook hier spant Vlissingen de kroon met 69 van de 207 gevallen. Voor het doen van een beschermingsonderzoek in geval van opvoedingsproblemen, ging Vlissingen aan kop met 68 zaken, gevolgd door Terneuzen (64 zaken) en Middelburg (61).

Grafiek