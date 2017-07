Zo krijg je een 0 op de meter

Energieneutraal

De zogenoemde Nul-op-de-meterwoning staat in de Biesbosstraat in Middelburg. Het gaat om een bestaande, sterk verouderde woning die nu energieneutraal gemaakt is. Het huis is voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp, vloer- en dakisolatie, driedubbel glas en een nieuwe gevel.

Bouwbedrijf Adriaanse nam het huis onder handen. Volgens Jan Adriaanse van dat bedrijf komt het nog maar weinig voor dat een bestaande woning energieneutraal gemaakt wordt. Dit gebeurt vaker bij nieuwbouw.

Zowel landelijk als lokaal zijn er verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor het energiezuiniger maken van een woning. Zo geeft de rijksoverheid subsidie voor de aanschaf van onder andere een zonneboiler en een warmtepomp. Op energiesubsidiewijzer.nl zijn de regelingen per woonplaats te vinden. In Middelburg is er voor maximaal 43 woningen een bedrag van maximaal 21.000 beschikbaar.

Omdat in het Zeeuws Energieakkoord staat dat we in 2045 allemaal energieneutraal moeten wonen, is deze ontwikkeling volgens Adriaanse belangrijk. Om dat doel te halen zullen bestaande woningen gerenoveerd moeten worden tot energieneutraal.

Dat er nu nog maar weinig van dit soort huizen zijn in Zeeland, is niet zo gek als je naar het kostenplaatje kijkt. Adriaanse schat dat een renovatie als deze zo'n 75.000 euro kost. Dat betekent dat je geen energiekosten meer hebt en meer wooncomfort. Maar of het echt de moeite waard is, vindt Jan Adriaanse lastig te zeggen. Omdat er weinig vergelijkingsmateriaal is, valt bijvoorbeeld nog niet te zeggen wat de renovatie voor de verkoopwaarde van een woning doet.

Het huis is voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp, vloer- en dakisolatie, driedubbel glas en een nieuwe gevel. (foto: Omroep Zeeland)

De woning aan de Biesbosstraat kwam tot stand met verschillende subsidies en sponsoring. Het modelhuis wordt verhuurd aan een gezin met drie kinderen, zij zullen een jaar lang de proef op de som nemen. Er komen een aantal momenten waarop men het huis kan bezichtigen.

