Antwan Tolhoek in voorselectie Vuelta

Antwan Tolhoek zit in de voorselectie van Team LottoNL-Jumbo voor de Vuelta. De wielrenner uit Yerseke maakt zodoende kans om te debuteren in een grote wielerronde. "Ik ben blij dat ik er in zit, nu is het nog even afwachten of ik ook daadwerkelijk mee mag", reageert het Zeeuwse sporttalent van het jaar.

In de ploeg van Team Lotto NL-Jumbo is plek voor negen renners, de voorselectie telt twaalf namen. Eerst rijdt Tolhoek volgende week de Ronde van Polen. "Daar gaan we heen zonder kopman, ik krijg daar de volledige ruimte om aan te vallen." Na die ronde maakt de ploeg de definitieve selectie bekend. De ronde van Spanje begint op zaterdag 19 augustus. Momenteel is Tolhoek nog op hoogtestage in Oostenrijk.