Minnaard knap 23e in laatste bergetappe (foto: Omroep Zeeland)

Marco Minnaard heeft zich opnieuw laten zien in de Tour de France. De wielrenner uit Wemeldinge finishte als 23e op de Col d'Izoard en zat lange tijd in een grote kopgroep.

De 18e etappe was de laatste zware bergrit in de Tour de France. Het peloton brak al snel uiteen, en een groep van 55 renners met daarbij Marco Minnaard bouwde een voorsprong op van zo'n acht minuten. Pas op 5,5 kilometer van de finish werd Minnaard gepasseerd door gele-trui drager Chris Froome.

Met de 23e plaats is hij na Bauke Mollema de tweede Nederlander in de etappe van vandaag. Ook in het algemeen klassement doet Minnaard goede zaken, daar stijgt de Wanty-Groupe Gobert renner naar de 40e plek.