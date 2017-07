Kraanwagen bij Westerscheldetunnel is geborgen

Tijdens de bergingswerkzaamheden tussen 20.00 en 04.30 uur kon het verkeer gewoon gebruik maken van de Westerscheldetunnel. Alleen aan het begin en het einde van de bergingswerkzaamheden werd de Westerscheldetunnel voor zo'n drie kwartier afgesloten.

Berging van kraanwagen bij Westerscheldetunnel (foto: HV Zeeland)

De berging was nog niet zo simpel. "Hij lag heel uitzonderlijk", volgens woordvoerder Tessa Seidel van de Westerscheldetunnel. "Dat een kraanwagen wel eens op z'n zij terecht komt, dat maken ze nog wel eens mee, maar helemaal ondersteboven is vrij uitzonderlijk. En dat ding weegt 72 ton, dus het is niet iets wat je zomaar even optilt."

De kraanwagen ligt op z'n kop in de berm (foto: Omroep Zeeland)

Ongeluk

De tolweg richting Zeeuws-Vlaanderen werd woensdagavond ruim vier uur afgesloten voor de hulpverlening aan de chauffeur van de kraanwagen en opruimwerkzaamheden. Het ging om een eenzijdig ongeval.

Volgens directeur Harald Schoenmakers van de Westerschelde gaat het met chauffeur inmiddels goed. "Hij heeft twee uur bekneld gezeten, maar voor zover mij bekend, geen ernstige breuken daarbij opgelopen." De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. "Het spoor in de berm laat in ieder geval zien dat de chauffeur op enig moment van de weg is geraakt."

Lees ook: