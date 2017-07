Let op: Westerscheldetunnel dicht tussen 19.30 en 20.15 uur

De kraanwagen ligt op z'n kop in de berm (foto: Omroep Zeeland)

"We sluiten de tunnel in beide richtingen even af om tegenverkeer in te stellen op de weg tussen Tolplein en tunnel", legt Tessa Seidel, woordvoerder van de Westerscheldetunnel, uit. "Tijdens de bergingswerkzaamheden kan het verkeer in beide richtingen gewoon passeren."

Waarom kost de berging zoveel tijd? De berging is nog niet zo simpel. "Hij ligt heel uitzonderlijk", vertelt woordvoerder Tessa Seidel van de Westerscheldetunnel. "Dat een kraanwagen wel eens op z'n zij terecht komt, dat maken ze nog wel eens mee, maar helemaal ondersteboven is vrij uitzonderlijk. En dat ding weegt 72 ton, dus het is niet iets wat je zomaar even optilt." Hoe gaat de berging in z'n werk? De kraanwagen ligt in de berm, tegen een dijk aan met de wielen omhoog. Eerst wordt het wegdek naast de kraanwagen met rijplaten en houten schotten beschermd tegen beschadiging. Vervolgens komen er twee telescoopkranen die zich aan weerszijden van het wrak opstellen. Zij leggen de kraanwagen eerst vanuit de berm op de houten schotten. Seidel: "Dan gaan ze de kraanwagen als het ware een kwartslag draaien, terug de berm in, zodat hij op z'n zij terecht komt." Daarna herhalen ze die procedure, zodat de kraanwagen op z'n wielen terecht komt. "Op dat moment kunnen ze hem optakelen op een dieplader en afvoeren."

De tolweg richting Zeeuws-Vlaanderen werd woensdagavond ruim vier uur afgesloten voor de hulpverlening aan de chauffeur van de kraanwagen en opruimwerkzaamheden. Het ging om een eenzijdig ongeval. Hoe het op dit moment met de chauffeur is, is niet duidelijk.

Seidel: "Op de een of andere manier is de kraanwagen in de berm geraakt, dan tegen de dijk omhoog gereden en gekanteld. Wat de oorzaak is dat hij in de berm is geraakt, dat weten we niet."

Lees ook: