Wat is er allemaal te beleven in Zeeland? Weekendtips!

Vrijdag 21 juli t/m zondag 23 juli - Zonnemaire Buitengewoon

Al sinds 1995 worden er talloze feesten georganiseerd op en rond de boerderij van Jaap Verseput. Ook dit jaar vindt Zonnemaire Buitengewoon weer plaats. Met verschillende muziek- en theatervoorstellingen is er voor iedereen iets leuks te doen.

Zonnemaire Buitengewoon, boederijfestival (foto: Zonnemaire)

Vrijdag 21 juli - Lange Jan Challenge

Tijdens de Lange Jan Challenge kun je de 207 treden van de Lange Jan in Middelburg oprennen om daarna te genieten van een mooi uitzicht over Walcheren.

Vrijdag 21 juli - Domburg Summer Festival 2017

De tweede editie van het 'Domburg Summer Festival'! Dave Roelvink, Diaz & Bruno en Sam Blans beloven er een feestje van te maken.

Sam Blans - Hopi Chan Chan ft. Ori

Kermis in Vlissingen en Terhole

Kan jij het spookhuis aan? Houdt je maag het vol in The Breakdance? Dit weekend kan je zowel in Terhole (22 t/m 24 juli) als in Vlissingen (t/m 23 juli) terecht voor de kermis. In Vlissingen begint het weekend al op donderdag: vanavond kan je er om 22.30 uur naar een vuurwerkshow kijken.

Kermis in Vlissingen

Zaterdag 22 juli - Zeezwemtocht Oosterschelde oversteek 8,5 km

Zaterdag staat de zeezwemtocht over Oosterschelde op het programma. De start is om 13.30 uur bij het haventje van Strijenham. De finish is op het strand bij Yersekendam. Inschrijven voor de zeezwemtocht is niet meer mogelijk, maar de zwemmers kunnen ongetwijfeld een paar enthousiaste supporters gebruiken.

Impressie zeezwemtocht 2015

Zaterdag 22 juli - Trekkertrek Aagtekerke

Met een grote trekker een kar zo ver mogelijk over de baan trekken. Dat is de bedoeling bij Trekkertrek in Aagtekerke. Het evenement wordt voor de 27ste keer georganiseerd. Twee jaar geleden was Omroep Zeeland erbij:

Trekkertrek Aagtekerke

Zaterdag 22 juli - Deepgroove at the Beach

Dansen, dansen en nog eens dansen op de muziek van Pieter Gabriel, DVICE, Benjamin Scott, Goodlife en Jasper Clash. Het kan zaterdag bij Deepgroove at the Beach in Scharendijke.

Zaterdag 22 juli - Salsa by the Sea

De naam zegt het al: salsadansen aan het strand. Wil jij als een pro kunnen dansen op de zomerhit Despacito? Dan moet je om 21.00 uur zeker een kijkje nemen bij Boka Bizarro Beach in Vlissingen.

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Zaterdag 22 juli - Funfest Outdoor

Voor de derde keer in Wolphaartsdijk: Funfest Outdoor! Kunst, muziek, theater, visuals en participatie, het is allemaal te vinden op de Kunstwei. Wij bezochten de vrijwilligers van Funfest en kregen alvast een voorproefje.

FunFest Outdoor

Zondag 23 juli - Zeeuwse trots op Zondag met Isabel Provoost

Wil jij Isabel Provoost live zien? Zondag is je kans: van 14.00 tot 17.00 uur treedt de zangers op bij Café Blur in Dishoek.

Isabel Provoost - Sweet Goodbyes