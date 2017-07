Eigenzinnig Funfest Outdoor hoeft niet zo nodig te groeien

In 2009 begon Barre Verkerke met Funfest, toen nog binnen bij 't Beest in Goes. Twee jaar geleden verhuisde het festival naar de Kunstwei in Wolphaartsdijk. Besloten werd om met een thema te werken. In 2015 was dat 'Trash' (afval), vorig jaar 'Fairy trashy' (afval en sprookjes) en dit jaar staat Azië centraal, omdat het mooi aansluit op het 'Goes goes Asia'-jaar.

Dat vrijzinnige, dat vrijgevochtene, dat merk je aan het publiek. Ze komen hier om even aan hun werkelijkheid te ontsnappen." Barre Verkerke, organisator Funfest Outdoor

De vele vrijwilligers gaan maanden van tevoren al aan de slag met de beelden die centraal staan bij Funfest Outdoor. In Het Atelier in 's Heer Arendskerke worden allerlei dingen in elkaar gezet. Dit jaar zal een schip met draken de grote trekpleister worden. Maar ook de kassa's - die zijn versierd als gokkasten - springen in het oog. Volgens Verkerke houden Aziaten namelijk wel van een gokje.

De vele vrijwilligers gaan maanden van tevoren al aan de slag met de beelden die centraal staan bij Funfest Outdoor. (foto: Omroep Zeeland)

Het soort bezoekers laat zich moeilijk omschrijven volgens Verkerke, omdat het zo divers is. Maar de sfeer die er hangt is te vergelijken met de jaren '60 van de vorige eeuw: "Dat vrijzinnige, dat vrijgevochtene, dat merk je aan het publiek. Ze komen hier om even aan hun werkelijkheid te ontsnappen."

Bekende namen bij Funfest zijn ver te zoeken, in plaats daarvan zijn er optredens van Roots Rising, Convoi Exceptional en Casa de la Muerte. Verder zijn er diverse dj's en hapjespaleizen met een oriëntaals tintje.

Funfest Outdoor droomt van een tweede festivaldag. (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar verkocht Funfest 1.300 kaarten. Dat vindt Barre Verkerke genoeg. De enige uitbreiding die hij voor ogen heeft is het aantal festivaldagen: "Dat we dan na de eerste dag wakker worden op het festivalterrein en nog een dag voor de boeg hebben. Dat is wel een droom." Vrijwilliger Marco Maas-Mooijmans wil het juist andersom: "We moeten blijven groeien, maar toch intiem blijven. Eén dag is voldoende, het is juist mooi zoals het nu is."