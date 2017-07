En de nieuwe burgemeester van Sluis is...

Marga Vermue wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Sluis. (foto: Gemeente Sluis)

Marga Vermue is op dit moment burgemeester van de gemeente Cranendonck. Ze is geen vreemde in de Zeeuwse politiek: van 2002 tot en met 2012 was ze wethouder in de gemeente Borsele. De gemeenteraad ziet in haar een 'burgermoeder voor de inwoners van de gemeente Sluis'. 'Zij is iemand die de belangen van de gemeente kan behartigen; een enthousiast en ervaren bestuurder.'

22 sollicitanten

De vertrouwenscommissie kon kiezen uit 22 sollicitanten, waarvan achttien met ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. Zes vrouwen en zestien mannen tussen de 36 en 64 jaar meldden zich om de nieuwe burgemeester van de gemeente Sluis te worden.

Sinds het vertrek van Annemiek Jetten, die in januari na drieënhalf jaar naar de gemeente Vlaardingen vertrok, neemt Peter Cammaert de honneurs waar. Marga Vermue wordt eind september of begin oktober geïnstalleerd als burgemeester in Sluis.

Lees ook: