Dit zijn de populairste Zeeuwse tatoeages

De variatie op het thema Eeuwig trots op Zeeland is groot. Van een compleet panorama van Concert at Sea mèt ondergaande zon tot een enkel haaietandje van een Zeeuws strand op de pols. Zeeuwse vuurtorens en kerktorens worden afgewisseld met idem zoveel windmolens. Maar ook paalhoofden, de Kustmarathon en gewone plaatsnamen komen voorbij.

De coördinaten van de favoriete plek op Schouwen van familie De Hamer staan op de schouders van de hele familie (foto: Omroep Zeeland)

Familie De Hamer

Vier leden van de familie De Hamer (foto) hebben de lengtegraad/breedtegraad van hun mooiste plekje op hun schouders laten prikken. Dat blijkt ergens op de Kop van Schouwen te zijn. Maar in enkele andere gevallen zie je complete landkaarten van de Zeeuwse eilanden.

Selectie

Letterlijke lijfspreuk

De Zeeuwse Top drie begint met het Zeeuwse wapen. En Luctor et emergo moet na deze tattoo-inventarisatie voortaan letterlijk als lijfspreuk van de Zeeuwen worden opgevat. Want de fiere tekst komt in alle mogelijke sierletters op Zeeuwse velletjes voorbij en met 32 tattoos staat die op de tweede plaats.

Zeeuwse knoop

Bovenaan de ranglijst staat dus de Zeeuwse knoop. Die knoop met zijn minuscule bolletjes en kabeltjes blijkt door tatoeëerders in zeer veel verschillende vormen uitgevoerd te kunnen worden.

We hebben 49 tatoeages met een knoop geteld, maar sommigen hebben wel twee of drie knopen op één arm. Van exemplaren met diepte- en schaduwwerking die het origineel soms bijna fotografisch benaderen tot Zeeuwse knopen die al een beetje op mandala's beginnen te lijken.

De Zeeuwse knoop staat op de eerste plaats (foto: Omroep Zeeland)

'Luctor et emergo' eindigde als tweede (foto: Omroep Zeeland)

Op de derde plaats: Zeeuwse wapens en vlaggen (foto: Omroep Zeeland)

Top 5

1 Zeeuwse knoop

2 Luctor et emergo 3 Wapen of vlag van Zeeland 4 Zeeuws meisje 5 Zeeuwse molen

Zeeuwse meisje

Inspirerend blijkt ook het Zeeuwse meisje te zijn als het gaat om uiting te geven aan het Zeelandgevoel. Het meisje met de gouden oorijzers komt in deze inventarisatie in acht gedaanten voorbij, Vaak in de vorm van een pinupgirl, maar soms ook zoals je ze gewoon in Zeeland op straat kunt zien.

En voor wat betreft de clichés: niet één keer is het bekende margarinemeisje gebruikt (althans, ze zat niet in de inzendingen die we kregen) en ook enkele andere geijkte Zeeuwse dingetjes zoals de bolus en de mossel ontbreken in de inventarisatie. Het is niet uitgesloten dat er zich onder de kleding nog veel meer Zeeuwse parafernalia bevindt.

Allemaal Zeeuwse symbolen op één been (foto: Omroep Zeeland)

Torens

Torens doen het goed als tatoeage. Misschien heeft het ermee te maken dat een toren qua vorm beter past op een arm of een been dan iets anders. Maar de inventarisatie levert in elk geval vier vuurtorens op (drie keer die van Burgh-Haamstede, zie ook foto) en nog eens vijf torens, varierend van de Lange Jan in Middelburg tot de watertoren van Poortvliet.

Vuurtoren Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Maar waar komt dat toch vandaan dat Zeeuwen een Zeeuwse tatoeage op hun lijf willen? Jeanine Dekker van de Stichting Cultureel Erfgoed heeft daar wel een verklaring voor.