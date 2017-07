Zeeland wordt wakker: nieuwe burgemeester, Zeeuwse tattoos en bronstige reeën

Goedemorgen! Het is vrijdag 21 juli, dit is in het nieuws in Zeeland.

Berging van kraanwagen bij Westerscheldetunnel (foto: HV Zeeland) Berging De kraanwagen die gisteren net voor de Westerscheldetunnel kantelde is afgelopen nacht geborgen. Rond 04.00 uur werden de werkzaamheden afgerond Lees ook: Kraanwagen bij Westerscheldetunnel is geborgen Marga Vermue wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Sluis. (foto: Gemeente Sluis) Burgemeester Sluis Marga Vermue wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Sluis. Dat heeft de vertrouwenscommissie van de gemeente vanavond bekend gemaakt in een extra openbare raadsvergadering. Vermue volgt waarnemend burgemeester Peter Cammaert op. Lees ook: En de nieuwe burgemeester van Sluis is... Tattoos met 'Luctor et emergo' zijn populair, maar niet zo populair als... (foto: Omroep Zeeland) Zeeuwse tattoo's Zeeuwse tatoeages zijn ongekend populair. Mocht je denken dat de bolus of de mossel hét Zeeland gevoel weergeven, dan heb je het mis: wie voor een Zeeuwse tattoo gaat, kiest meestal een... Lees ook: Voor altijd en eeuwig trots op Zeeland Herten opgejaagd op de Haringvreter (foto: Lisette van Peenen uit Vlissingen) Overstekende herten Staatsbosbeheer waarschuwt weggebruikers voor bronstige reeën. De herten - die vooral op Schouwen-Duiveland te vinden zijn - kunnen plotseling de weg overschieten. Lees ook: Pas op: bronstige reeën in het verkeer Blik op de Grevelingen vanaf Scharendijke. (foto: Gemma Vogels (Flickr Omroep Zeeland)) Het weer Vandaag is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De zwakke tot matige zuidoostelijke wind voert nog warme lucht aan, vanmiddag wordt het maximaal 23 tot 25 graden.